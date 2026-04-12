SON DAKİKA
İran heyeti de Pakistan’dan ayrıldı! Belirsizlik sürüyor: "Gelecek tur net değil" Selma Savcı’dan Tuba Ulu’ya sert tepki: "Mantar gibi türeyen müptezeller!" Savaş Trump’ın yancılarını ikiye böldü: MAGA kampında "İran" çatlağı Antalya'da kritik operasyon: Kırmızı bültenle aranan Danimarkalı suç makinesi yakalandı Cumartesi Anneleri, İmamoğlu ve Cindoruk maskeli baloda Kastamonu’da fabrika yangını: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor ABD heyeti İslamabad'dan ayrıldı: Masada "nihai teklif" kaldı İslamabad zirvesinden sonuç çıkmadı: İran ABD'nin "aşırı taleplerini" suçladı Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler: İran'dan ABD destroyerine “30 dakika içinde vururuz” Müzakereler tıkandı! Anlaşamadılar! Vance: Geri dönüyoruz
Dünya
Küresel haydutun uçağına İrlanda'da baltalı baskın: Kanadını kırıp gövdesini yardılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küresel haydutun uçağına İrlanda’da baltalı baskın: Kanadını kırıp gövdesini yardılar

İrlanda’nın Shannon Havalimanı, bir kez daha ABD’nin askeri varlığına yönelik sert bir eyleme sahne oldu. Kansas’tan havalanıp Shannon’a inen C-130 Hercules tipi Amerikan askeri nakliye uçağı, telleri aşarak piste giren bir protestocunun hedefi oldu. Elindeki baltayla devasa uçağın gövdesine ve kanatlarına tırmanıp ağır hasar veren eylemci, küresel haydutun lojistik hattına büyük bir darbe indirdi. Operasyonların durduğu havalimanında, silahlı polisler eşliğinde gözaltına alınan şahsın eylemi, İrlanda’daki Amerikan karşıtı öfkenin ulaştığı son noktayı gösterdi.

İrlanda medyasında bomba etkisi yaratan olayda, seksen binden fazla aracın yok edildiği Gazze’de ve dünyanın dört bir yanında kaosu körükleyen ABD’nin askeri araçları bir kez daha korunamadı. Kanada üzerinden İrlanda’ya ulaşan askeri uçağın güvenli bölgede park halinde olduğu sırada baskının gerçekleştiği belirtildi. 

İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda park halinde bulunan Amerikan askeri uçağına tırmanan bir kişi, uçağın gövdesine ve kanadına baltayla zarar verdi.

İrlanda medyasında yer alan habere göre ABD'nin Kansas eyaletinden kalkıp önce Kanada'ya uğrayan C-130 Hercules tipi Amerikan askeri nakliye uçağı İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanının tellerini aşarak uçağın park halinde bulunduğu alana giden bir şahıs, uçağa çıkarak elindeki baltayla gövdeye ve kanada zarar verdi.

Havalimanındaki operasyonların yaklaşık yarım saat durmasına sebep olan olaya silahlı polisler müdahale etti.

İrlanda Polisinin (Garda) yaptığı açıklamada uçağa baltayla zarar veren şahsın 40'lı yaşlarda bir erkek olduğu belirtildi.

Şahsın gözaltında tutulduğu, olaya ilişkin incelemenin sürdüğü aktarılan açıklamada, uçakta maddi zarar bulunduğu ifade edildi.

Yerel medyaya konuşan havalimanı yetkilileri, zararın büyük olduğunu bildirdi.

Shannon Havalimanı'na inen Amerikan askeri uçakları, geçen yıl kasım ve mayıs aylarında 3 farklı olayda hedef olmuştu.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Hoşt hoşt. iyi olmuş saldırın. Havalaması kesilir en azından.

hasel

Kendisini parçalasalardı ne güzel olacaktı.
+90 (553) 313 94 23