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Dünya Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi
Dünya

Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

Küresel haydut Amerika Birleşik Devletleri, petrol sondaj kulesi sayısını arttırdı. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 221 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 09:46:00 -
Küresel haydut ABD'den petrol hamlesi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 -10 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 401'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 221 arttı.

Perşembe gününü 73,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 72,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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