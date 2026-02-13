Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

Dijital platformlar artık sadece birer iletişim aracı değil; algoritmalar ve yapay zeka desteğiyle toplumları yönlendiren birer "kitlesel etki silahı" ve ulusal güvenlik meselesi haline geldi.

Dijital platformlar; gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka destekli içerik sistemleri sayesinde kullanıcıları "yankı odalarına" hapsederek toplumsal müzakere alanını daraltıyor. Medya stratejisti Dr. Muhammed Ersin Toy tarafından hazırlanan analizde, bu platformların bireylerin bilişsel süreçlerini hedef aldığı ve davranışları biçimlendiren çok katmanlı birer operasyon sahasına dönüştüğü belirtildi. Sosyal medyanın, sadece ticari bir alan değil, bilişsel güvenlik ve dezenformasyon açısından stratejik bir risk alanı olduğu kaydedildi.

İspanya Örneği: "Teknoloji Oligarkları"

Dijital platformların birer güvenlik meselesi olarak ele alınmasına dair en somut adım İspanya’dan geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına yönelik planları kapsamında, büyük teknoloji şirketlerini "teknoloji oligarkları" olarak nitelendirdi. Sanchez, demokratik süreçlerin algoritmalar tarafından yönlendirilmesine izin verilmeyeceğini ifade ederek bu alanın devlet kontrolü ve denetimine tabi olması gerektiğine dikkat çekti.

"İletişim Cephesi" Fizikî Savaşın Önüne Geçti

Güncel çatışma bölgelerinden örnekler verilen analizde; İsrail-Filistin, Rusya-Ukrayna ve ABD-İran hattındaki gerilimlerin önce dijital mecralarda başladığı vurgulandı. Fizikî çatışmanın artık kurulan algı ve meşruiyet zemininden sonra geldiği, bu nedenle "iletişim cephesinin" savaşın asli unsuru haline geldiği belirtildi. Özellikle İsrail'in, sahadaki askeri operasyonlarını küresel kamuoyuna meşrulaştırmak için dijital ağları sistematik bir araç olarak kullandığı ifade edildi.

Sosyal Ağlar: Kitlesel Etki Silahları

İspanyol Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2025 tarihli raporuna atıf yapılan analizde, sosyal ağların artık "kitlesel etki silahları" (weapons of mass influence) olarak tanımlandığı aktarıldı. Rapora göre bu platformlar;

Kamuoyu algısını şekillendirebilme,

Siyasal kararları etkileyebilme,

Hükümetleri istikrarsızlaştırabilme kapasitesine sahip.

Ulusal Güvenlik ve Çocukların Korunması

Dezenformasyon kampanyalarının üretken yapay zeka ile yeni bir boyut kazandığına değinilen analizde, bu durumun devletlerin karar alma süreçlerini ve toplumsal bütünlüğünü tehdit ettiği belirtildi. Bugün çocukların korunması amacıyla gündeme gelen sosyal medya düzenlemelerinin, yakın gelecekte tamamen ulusal güvenlik ve milli çıkarlar ekseninde şekilleneceği öngörülüyor.