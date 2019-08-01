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Küresel gıda fiyatları Temmuz’da geriledi

Küresel gıda fiyatlarında yaşanan düşüş; tahıl, süt ürünleri ve şeker fiyatlarına da gerileme olarak yansıdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
Küresel gıda fiyatları Temmuz’da geriledi

Küresel gıda fiyatlarında yaşanan düşüş; tahıl, süt ürünleri ve şeker fiyatlarına da gerileme olarak yansıdı.



Küresel gıda emtia fiyatları, bazı tahıl, süt ürünleri ve şekerdeki düşük fiyatların etkisiyle Temmuz ayında hafif bir düşüş yaşadı. Uluslararası piyasalardaki beş ana gıda emtiasını ölçümleyen ticaret ağırlıklı endeks FAO gıda fiyat endeksi, Haziran’daki seviyesinden yüzde 1.1 gerileyerek, Temmuz 2019’u geçen yıldan yüzde 2.3 artışla ortalama 170.9 puanla tamamladı.



FAO Tahıl Fiyat Endeksi geçen sene Temmuz’daki seviyesinden yüzde 4.1 artış göstermiş olsa da Haziran ayında yüzde 2.7 geriledi. Gerilemenin ana sebebi olarak buğday ve mısır fiyatlarındaki düşüşün ihracat arzlarına etkisi gösteriliyor. Buna karşılık; pirinç endeksi, durgun piyasa faaliyetlerine rağmen, ard arda beş ay boyunca tutarlılığını korudu. FAO bitkisel yağ fiyat endeksi, soya ve ayçiçeği yağında sabit kalan fiyatların palm yağı değerlerindeki düşüşü dengelemesiyle Temmuz’da yüzde 0.8 yükseliş gösterdi. Palm yağı değerlerindeki düşüşe Güneydoğu Asya tarımsal üretimindeki mevsimsel artış ve durgun küresel ithalat talebinin birleşik etkisi sebep gösteriliyor.



FAO et fiyat endeksi, altıncı kez bir önceki aya göre fiyat artışı göstererek, Haziran’a göre hafif revizeyle yüzde 0.6’lık yükseliş gösterdi. Küçükbaş ve büyükbaş et fiyatları Asya’daki güçlü ithalat talebi ve mevsimsel düşüş ve Okyanusya’da zayıflayan arz ile Temmuz ayında daha da yükseldi. Öte yandan; domuz eti fiyatları dört aydır süre gelen artış sonrasında Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geniş ihracat mevcudiyetiyle hafif düşüş gösterdi.



FAO süt ürünleri fiyatı endeksi, peynir ve yağlı süt tozunun takip ettiği tereyağı kotasyonlarındaki gerileme ile ard arda iki ay düşüş göstererek Haziran’a göre yüzde 2.9 geriledi. FAO şeker fiyat endeksi dünyanın en büyük şeker üreticisi olan Hindistan’daki yüksek şeker kamışı getirisi beklentisiyle, Haziran 2019’dan itibaren yüzde 0.6 geriledi. Küresel fiyatlardaki düşüş, aynı zamanda dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya’nın para birimi reelin dolar karşısında güçlenmesiyle bir parça kontrol altına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
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