Küresel ekonomideki kriz yüzünden ünlü dev markalar iflas etti! Karamsarlık, işten çıkarma dalgası devam edecek

Küresel ekonomideki karamsarlık işten çıkarma dalgasını büyütüyor

Yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranları ekonomik aktiviteyi günden güne yavaşlatırken, özellikle ABD ve Avrupa'da çalışan sayısını azaltma kararı alan şirketlere bu yıl yenileri eklendi.

Ülkelerin yüksek enflasyonla mücadelesi, sıkılaşan para politikalarıyla birlikte resesyon endişelerini de beraberinde getirdi.

Faiz artırımlarıyla borçlanma maliyetleri artarken, bu durum tüketici talebi ve işletmelerin büyümesini baskılayarak ekonomik büyümeyi yavaşlama eğilimine soktu.

Politika yapıcılar yüksek enflasyona karşı resesyon riskini göze alırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi pek çok kuruluş kısıtlayıcı para politikalarının dünya ekonomisinin büyüme hızını düşüreceğini öngördü.

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Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere jeopolitik gerilimler de küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam etmesine neden oldu, devam etmesi bekleniyor!

SADECE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BU YIL 257 BİNE YAKIN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Yüksek enflasyon karşısında sıkılaşan para politikaları ve jeopolitik gerilimlerle yüksek kalmaya devam eden ekonomik belirsizlikler, uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorladı.

Birçok uluslararası şirket, bu süreçten en az zararla çıkabilmek amacıyla geçen yıl itibarıyla yatırımlarını durdurmaya ve işten çıkarmalara gitmeye başladı.

Özellikle ABD ve Avrupa'da çalışan sayısını azaltma kararı alan şirketlerin listesi kabarırken, işten çıkarma dalgasının bu yıl büyüdüğü dikkati çekti.

Teknoloji sektöründe başlayan işten çıkarmalar, bu sektörün ötesine geçerek imalat, perakende, finansal hizmetler ve medya gibi pek çok sektöre yayıldı.

İşten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, 10 Aralık itibarıyla, bu yıl 1153 teknoloji şirketi 256 bin 991 kişiyi işten çıkardı. Geçen yıl 1064 teknoloji şirketi 164 bin 969 kişiyi işten çıkarmıştı.

Özellikle ABD ve Avrupa'da büyük şirketlerin bu yıl başından beri açıkladığı bazı işten çıkarma kararları şöyle:

TEKNOLOJİ

sabah'a göre: ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden gelen işten çıkarma haberleri ekonominin durumuna ilişkin endişelere neden oldu.