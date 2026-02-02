Siyonist şebeke itiraf etti: "Erdoğan'ın açığı yok, temizlik yapıyor"

Siyonistlerin kendi aralarındaki gizli yazışmalarında, Türkiye’deki millileşme hamlesinden duyulan büyük korku şu sözlerle kayda geçmiş:

"Erdoğan, Türk Ordusu içerisinde tarihsel olarak İSRAİL ile iyi ilişkiler kurmuş ve birlikte çalışmış olan kim varsa temizliyor. Bu durum İSRAİL’in bölgedeki planlarına ağır bir darbe vuruyor."

Bu itiraf, Türkiye’nin askeri ve istihbari alanda attığı temizlik adımlarının, küresel çetenin kılcal damarlarını nasıl kestiğini kanıtlar nitelikte.

Kuklalar ve liderler: Şantaj ağına takılmayan tek kale

EPSTEIN belgeleri gösteriyor ki; bugün dünyada birçok lider, bu sapkın ağın elinde birer şantaj malzemesine dönüşmüş ve küresel efendilerin "kuklası" haline gelmiştir. Ancak aynı belgelerde ERDOĞAN, Humeyni ve Putin gibi isimler, bu sömürü düzeni için "barışa tehdit" (yani küresel sömürüye tehdit) olarak gösteriliyor. Çünkü bu liderler, şantajla teslim alınamıyor ve kendi milletlerinin çıkarlarını savunuyor.

Metnin Tercümesi:

"...hükümetleri devirmek için suikastlara işaret etmedi. Darbe finansmanı.. Pakistan'da İmran Han; ERDOĞAN, Humeyni, Şi veya Putin'den çok daha büyük bir barış tehdidi."

Kirli tezgahın Türkiye ayağı çöktü

Yazışmalarda ERDOĞAN’ın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üzerinden kurulan baskılara boyun eğmediği, aksine "Neo-Osmanlı" duruşuyla bölgede söz sahibi olduğu vurgulanıyor. İSRAİL ve ABD menşeli bu karanlık ağın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji hamlelerinden ve ordu içindeki İSRAİL yandaşlarını tasfiye etmesinden duyduğu rahatsızlık, "sinir bozucu" bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Analiz: Bu belgeler, 15 Temmuz’da tanklarla yapamadıklarını, şantaj ve kaset kumpaslarıyla denemeye çalışanların, ERDOĞAN’ın çelikten iradesi karşısında nasıl hüsrana uğradığının en açık delilidir. Küresel çete itiraf ediyor: ERDOĞAN, satın alınamayan ve diz çöktürülemeyen tek kaledir!