Küresel çetenin hedefi Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz.” paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi. Paylaştığı videoda Erdoğan’ın “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz” ifadeleri yer alıyor.

Erdoğan düşmanlığı

Bu arada, 5 bin yıllık bir devlet geleneği olan Türkiye’yi ‘aşiret devleti’ sanma gülünçlüğünü gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ‘Türk halkıyla sorunumuz yok, Erdoğan’a karşıyız” açıklaması diğer Batılı liderlerin ‘Erdoğan’ karşıtlığı sözlerini akıllara getirdi. ABD’nin Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ‘Muhalefeti destekleyerek Erdoğan’ı indirmeliyiz” derken ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Trump ise “Erdoğan ile sadece ben başa çıkabilirim” açıklamasında bulundu. Avusturya Başbakanı Sebastian Cruz ise “Avrupa Erdoğan’a karşı kararlı adımlar atmalı” ifadelerini kullanırken, Almanya Şansolyesi Merkel ise Erdoğan karşıtı tutumunu hep sürdürdü. İpleri Batılı liderlerin elinde olan Mısır Devlet Başkanı Sisi ve BAE veliaht Prensi Zayed de, Erdoğan’ı hedef alan açıklamalar yapıyor.

Türkiye devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “ErdoğanınYanındayız” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti: “Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Şahlanışı çekemiyorlar

Akit’e konuşan biyaset bilimciler ve stratejistler ise, Erdoğan’ın yerli ve milli tutumundan dolayı hedef haline geldiğine işaret ediyor. Stratejist Murat Akan: “Türkiye modern bir Haçlı savaşıyla karşı karşıya. Batı yerli ve milli liderleri sevmez. Kendi milletinin çıkarlarını koruyan liderler küresel çetenin en büyük düşmanıdır. Bu tarz söylemlerle Erdoğan’ı halktan kopukmuş gibi göstererek, Türkiye’nin haklı mücadelesinde zafiyet oluşturmak istiyor. Erdoğan milletinin çıkarları için mücadele veriyor.” Siyaset Bilimci Ferhat Çakır: “Erdoğan, Akdeniz’de, Ege’de, Libya’da, Suriye’de Batılı liderlerin dayattıklarına ‘evet’ deseydi hedef değil ‘ortak’ diye anılırdı. Lakin Türk milleti kaybederdi. Erdoğan milletin haklarını çiğnetmediği için hedef haline geldi. Maalesef ki bu gerçeği göremeyen ve bilinçli olarak çarpıtan bir muhalefet var.”