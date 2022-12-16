Küresel çete dosyaya el mi attı?

Olağan bir hukuk kararı üzerinden siyasi spekülasyon yapıldığını belirten Avukat Kılıçoğlu, şunları ifade etti:

Taklit siyaseti

“Taklitten tahkike giden yolda mücadele eden erlerin bu yolda istidatları olması gerekir. Kendinden önceki dava adamlarını taklit eden, bu yolda mücadele eden erler istidatları nispetinde gayelerine ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız mücadele hayatında birilerine benzemek veyahut benzetilmekten farklı olarak kader icabı kendinden önceki dava adamlarının kaderinden aldığı payla mücadelesine devam etmiş ve etmektedir. Bununla birlikte hakkında henüz kesinleşmemiş bir hüküm bulunan ve liyakatinin seçildiği günden itibaren hangi veçhede olduğu sarih olan bir şahsın zorla benzetilmek istendiği Cumhurbaşkanımızla alakası olmadığı aksi ispat edilemeyecek bir gerçektir. Belediye Başkanlığı zamanında sokakları çöp kokan, susuz bir İstanbul’un başına geçerek, sorunsuz bir İstanbul için mücadele eden ve bunda muvaffak olan, ardından okuduğu bir şiir nedeniyle haksız yere hüküm giyen, yine de mücadelesine devam edip dünya tarihine adını dava adamı olarak yazdıran bir şahısla, geldiği günden itibaren İstanbul’un sorunlarına sorun katan bir şahsı birbirine zorla benzetmek abesle iştigaldir. Yıllar önce Üsküp’te arabasına binmiş olduğum Makedonyalı taksiciyle dünya siyasetiyle alakalı sohbet ederken kendi devlet adamlarını tavşana benzetmiş, ardından Cumhurbaşkanımız hakkında ne düşündüğünü sorduğumda ise onun için aslan demişti. Tavşanı aslana benzetmek ne kadar mümkünse, Ekrem İmamoğlu’nu Sayın Cumhurbaşkanımıza benzetmek ancak o kadar mümkündür.”

Zafer sarhoşu komutan gibi

Avukat Mikail Yılmaz da, şunları ifade etti: “Bir şahıs düşünün ki aldığı ceza sebebiyle sevince gark olsun. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde Ekrem İmamoğlu aldığı ceza sebebiyle kendini savaş kazanmış bir komutan gibi görüyor. Bir hukukçu olarak ‘ahmak’ kelimesinin somut olay kapsamında hakaret oluşturmadığı kanaatindeyim keza birçok akademisyen de mahkemeye bu yönde mütalâa verdi. Seçim öncesi İmamoğlu’nun yıldızı aldığı ceza ve siyasi yasakla parlatılmaya mı çalışılıyor!? Olması gereken İmamoğlu’nun bu dosyadan beraat etmesi iken küresel çetenin operasyon aparatları dosyaya el mi attı sorularını akıllara geliyor.”