Küresel cambazlar işbaşında

Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da faizleri arttırmama kararının ardından hüsrana uğrayan spekülatörler, ABD’nin terör örgütleri ile bağlantısı belirlenen sözde rahip Andrew Brunson’ı bahane ederek aldığı yaptırım kararından medet umuyor ve ekonomiye saldırıyor.

RİSK PRİMİ ARTTI

Saldırılar nedeniyle dolar, bir haftada 4,76 liradan 5,093 liraya, Euro 5,59 liradan 5,92 liraya yükseldi. Sepet kur yüzde 6,4 oranında artarak 5,17 liradan 5,50 liraya çıktı. 2 senelik tahvil faizleri yüzde 20,09’dan yüzde 22,09’a, 10 senelik tahvil faizi yüzde 18,29’dan yüzde 19,48’e fırladı. Türkiye’nin riskini ortaya koyan 5 senelik CDS’in fiyatı 311,19’dan 347,61 seviyesine geldi. Ekonomistler, dalgalanmalara karşı ihtiyatlı ve mutedil olmak gerektiği görüşünde birleşiyor.

GERGİN ORTAMI SEVİYORLAR

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, spekülatör grupların gerilimli ortamlarda, bunalımlı dönemlerde devreye girdiğine işaret etti. Bu grupların siyasi sorunlardan yararlanarak servetlerini arttırmayı hedeflediğini vurgulayan Gözgör, “Örneğin ABD ile gerilimden faydalanan fonlar olduğunu görüyoruz. Bunlar para birimleri ile oynuyor, yatırımcıları yönlendiriyor” dedi. Gözgör, sorunların devamının spekülatörlere oyun alanı açacağına, dolarda artışlara neden olabileceği görüşünü dile getirdi.

PANİK OLUNMAMALI

Ekonomi yönetiminin dün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan eylem planı kapsamında tedbirler alacağını vurgulayan Gözgör, "Artık önemli adımlar atılır, daha itidalli olunursa kur dengeye oturur" diye konuştu.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALDIRILMALI

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Erhan Aslanoğlu, dış sorunların arttığı dönemlerde dolarda dalgalanmalar görüldüğüne işaret etti. Dalgalanmalarda spekülatörlerin de payı olduğunu kaydeden Aslanoğlu, “Böyle fırtınalı ortamda dolar/TL tarafında reel, dengeli bir durumla karşılaşamayız” ifadesini kullandı. Aslanoğlu, spekülatörlerin saldırılarına karşı yapılması gerekenleri “Belirsizliği ortadan kaldıracak açıklamalar yapılmalı, adımlar atılmalı. Yatırımcılara net ve güven verici beyanlarda bulunulmalı. Öngörülebilirlik artırılmalı” diye sıraladı.

MANİPÜLATÖRLER DEVREDE

Bu arada; ABD’nin yaptırım kararını açıklamadan evvel Bloomberg’e sızdırdığı ortaya çıktı. Muhabir Benjamin Harvey, yaptırım haberini saat 18.50’de abartılı bir şekilde dünyaya duyurdu. Haberde ülkemiz şirketlerine yaptırım iması yaptı. Saat 21.00 sıralarında ABD’den gelen resmi açıklamada ise iki bakanın adına yer verildi. Haberin yayılmasını takiben dolar kuru 4,91 liradan 5.10 TL’ye çıktı.

YERLİ MİLYONERLER DÖVİZ SEVER ÇIKTI

Türkiye’deki milyonerlerin büyük bölümü döviz mevduatına yatırım yapmayı tercih ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 2018 Haziran ayı itibarıyla milyonerlerin hesabında 482 milyar 701 milyon liralık döviz, 439 milyar 589 milyon liralık yerel para, 4 milyar liralık altın bulunuyor.

KURUMLAR DÖVİZ, BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ

Türkiye’de Haziran ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4,2 milyar liralık altının büyük bir kısmı gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor. Bu dönemde gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 243 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 932 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 77,5’inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 286 milyar 315 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 189 milyar 140 milyon lira, resmi kuruluşlarda 7 milyar 246 milyon lira olarak hesaplanıyor. Yani 1 milyon lira ve üzeri 482 milyar 701 milyon liralık döviz hesabının yüzde 59,3’ü ticari ve diğer kuruluşlarda bulunuyor.