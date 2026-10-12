Küresel bellek krizinden radikal geri vites: Intel ve AMD fahiş DDR5 fiyatlarına teslim oldu!

Gigabyte tarafından sızdırılan son detaylara göre Intel, rafa kaldırdığı LGA 1700 soket mimarisini ve DDR4 desteğini 2027 başında çıkaracağı yeni işlemci modelleriyle yeniden canlandırma kararı aldı.

Bellek fiyatlarındaki keskin yükseliş, bilgisayarını yenilemek isteyen kullanıcıları eski donanımlara yöneltirken Intel ve AMD de bu değişime uyum sağlamaya hazırlanıyor. İki işlemci üreticisinin, daha uygun fiyatlı DDR4 belleklerle çalışabilen platformlara yeniden ağırlık verdiği ortaya çıktı. Gigabyte'ın son açıklaması ise Intel'in birkaç yıl önce geride bıraktığı LGA 1700 soketinin yeni işlemcilerle geri dönebileceğini gösteriyor.

Gigabyte, cuma günü yaptığı duyuruda iki anakart serisinin Intel'in LGA 1700 soketini kullanan yeni işlemcileri destekleyeceğini açıkladı. İlk kez 2021'de 12. nesil Alder Lake işlemcilerle tanıtılan bu platform, hem DDR4 hem de DDR5 belleklerle kullanılabiliyordu. Intel ise 2024 yılında yeni soket mimarisine geçerek yalnızca DDR5 desteği sunmaya başlamıştı.

Şimdi şirketin eski platformu yeniden değerlendirdiği konuşuluyor. Gigabyte'ın paylaştığı bilgiler, yeni işlemcilerin 2027'nin başlarında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Intel henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

DDR4 desteği neden geri dönüyor?

Bu hamlenin arkasındaki en önemli etken, DDR5 belleklerin giderek pahalılaşması. LGA 1700 platformunun hem DDR4 hem de DDR5 destekleyen anakart seçeneklerine sahip olması, kullanıcıların mevcut belleklerini değiştirmeden işlemci yükseltmesine gitmesini mümkün kılabilir.

Üstelik eski platformlara dönüş yalnızca Intel ile sınırlı değil. AMD de DDR4 bellek desteği sunan AM4 platformunu gündemde tutuyor. Gigabyte, ağustos ayında AM4 soketini kullanan yeni bir anakart serisi duyurmuştu. Bu gelişme, AMD'nin tanınmış işlemci modellerinden birinin onuncu yıl dönümü için yapılan lansmanla aynı döneme denk geldi.

İlk kez 2014 yılında piyasaya çıkan DDR4, daha yüksek hız ve güç verimliliği sunan DDR5 karşısında zamanla geri planda kalmıştı. Ancak bellek üretimindeki sıkıntılar ve artan fiyatlar, eski teknolojiyi yeniden cazip hale getirdi.

DDR4 ve DDR5 arasındaki fiyat farkı büyüyor

Bellek piyasasındaki fiyatlar, üreticilerin neden eski platformlara yöneldiğini açıklıyor. Aktarılan güncel örneklerde 32 GB kapasiteli bir DDR5 bellek kiti yaklaşık 620 dolara satılırken, aynı kapasitedeki DDR4 kitin fiyatı 260 dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki bellek türü de 2025 ortasındaki fiyatlarının üzerine çıkmış olsa da DDR5'in maliyeti artık DDR4'ün iki katını aşıyor. Yeni nesil belleklerin teknik avantajları devam etse de bu kadar yüksek bir fiyat farkı, özellikle bütçesini sınırlı tutmak isteyen kullanıcıların yükseltme kararlarını etkiliyor.

Intel ve AMD'nin eski platformlara yeniden yönelmesi, bellek piyasasındaki sıkıntıların kısa sürede sona ermeyebileceğinin de göstergesi. Fiyatların eski seviyelerine dönmesinin yıllar alabileceği değerlendirilirken, mevcut DDR4 belleklerini kullanmaya devam etmek birçok kullanıcı için ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.