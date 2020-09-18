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Spor Kürekte Gençler Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
Spor

Kürekte Gençler Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:05:26 -
Kürekte Gençler Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

ANKARA (AA) - Sırbistan'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli sporcular ve kategorileri şöyle:

JW 1x (Genç Kız Tek Çifte): Deniznur Serra Baykara

JM 1x (Genç Erkek Tek Çifte): Ömer Bayram

JW 2- (Genç Kızlar İki Tek): Ruken Ülgey-Aslıhan Naran Akkay

JM 2- (Genç Erkekler İki Tek): Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt

JM 2x (Genç Erkekler İki Çifte): Serkan Erkal-Enver Erman

JM 4- (Genç Erkekler Dört Tek): Evren Mustafa Açar-Altar Karabudak-Ali Ardıl İlgün-Oğuzhan Erdem

JM 4x (Genç Erkekler Dört Çifte): Samet Kaban-Eren Efe Kara-İlyas Çağatay Ürdem-Kaan Yılmaz Aydın

Organizasyonda antrenör olarak Yusuf Hikmet Oktar, Gökmen Kaya, Tarık Saytan, Süheyl Yılmaz, Mehmet Keskin ve Hüseyin Kandemir görev yapacak.

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