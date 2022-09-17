“Kürdistan”cı CHP’linin kızlarıyla ilgili şok iddia! Ortalık ayağa kalkacak

"Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözüyle infiale neden olan CHP Parti Meclisi üyesi ve eski Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek'in kızlarıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, Bilek'in kızlarının Siirt'ten getirilip İzmir'deki CHP'li belediyelerde işe yerleştirildiğini ileri sürdü. İşte o şok edici yazı:

"CHP'de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından Parti Meclisi üyesi ve Siirt İl eski Başkanı Nevaf Bilek de "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" sözüyle infiale neden oldu. Bilek hakkında terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KIZLARI İZMİR'DE İŞE ALINDI

2015 seçimlerinde kendisinin CHP adına görevli olduğu ve oy kullandığı sandıkta bile CHP'ye oy çıkmadığı anlaşılan bu isimle ilgili İzmirlileri şok edecek bir bilgi edindim. İzmir'de o kadar genç, belediyelerde iş bulmak için uğraşırken Nevaf Bilek'in kızları Siirt'ten getirilip İzmirli belediyelerde işe yerleştirilmiş... Bilek'in kızlarından Hiva Bilek, Karşıyaka Belediyesi yapı kontrol müdürlüğünde mimar olarak çalışıyor. Diğer kızı Linda Bilek ise, Bornova Belediyesi İmar Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor...

MAAŞLARI ÖDEYEMEZ HALDE

Karşıyaka Belediyesi, son dönemlerde çalışanlarına maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemez hale geldi. Dün de yazdık, Personel A.Ş. ve Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarının bir bölümü ancak yatırılabildi.

Memurların devletin ödediği maaş dışında belediyenin verdiği fark da iki aydır yatırılmıyor.

En son SGK, borçlarını ödemeyen belediyenin gayrimenkullerine tedbir koydurdu. Durum böyleyken siz Kürdistan savunucusu bir CHP'li yöneticinin kızını getirip işe yerleştirirseniz ve belediye kadrolarını bu tür torpiller, kıyaklarla şişirirseniz işte böyle maaş ödemeyecek hale gelirsiniz.

İZMİRLİ GENÇLER BEKLİYOR

İzmir'de her dönem belediye başkanları kadroları siyasi kaygılarla şişirdi de şişirdi.

Ancak bu dönem başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere birçok belediye başkanı, başka şehirlerden insanları getirip İzmir'de işe aldı. Soyer, sırf siyasi ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu Parti Meclisi'ne seçtirebilmek için CHP kurultay delegelerinin değişik illerden yüzlerce yakınını İzmir'e getirip işe soktu. Yani İzmirli gençler, belediyelerde iş hayali kurarken bunlar başka illerden kişileri getirip maaşa bağlıyor, sonra da çıkıp "İzmir'i çok seviyorum.

İzmirli gençlere her zaman destek oluyorum" diye sahte konuşmalar yapıyorlar.

Ne diyelim... Yazıklar olsun... (...)"