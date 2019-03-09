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"Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

Balıkesir'de, Millet İttifakı'nın CHP'li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, Akçay Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında HDP ile yaptıkları ittifakı kanıtlar nitelikteki sözleri hakkında pişkin bir savunma yaptı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:30

Balıkesir'de, Millet İttifakı'nın CHP'li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, Akçay Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaşanan ve görüntülere yansıyan diyaloğun "provokasyon" olduğu savunmasında bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında Akçay Mahallesi'nde dün düzenlenen etkinlikte bazı partililerle sohbeti sırasında görüntüye yansıyan ve açık unutulan mikrofondan duyulan sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Arslan, seçim irtibat bürosunun açılışı sırasında cuma namazı için sela okunurken konuşmalara ara verildiğini savundu.

"Yaşanılan hadise provokasyon"

Bu sırada yaşananlara değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Eski Akçay Belediye Başkanı Sayın Cahit İnceoğlu ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirirken, daha önce hiçbir ortamda görmediğim, hiçbir neden ve şart içinde görüşmediğim bir şahıs yanımıza gelerek, okunan selanın sesiyle de ne dediğini anlamadığım ancak canlı yayın mikrofonunun açık kalması sonucu kamuoyuna yansıyan ipe sapa gelmez, bizim açımızdan hiçbir değeri olmayan ve hem siyasi hem de kişisel olarak kesinlikle katılmadığım ucube bir söylemde bulunmuştur. O anki reaksiyon içinde, bizi desteklediğini söylediğini sandığım bir ifadesine, 'Bizi destekliyorsun, anladım' şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı'nın tüm Türkiye'de, Balıkesir'de ve Edremit'teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir.

Hayatımın hiçbir evresinde, adını ağzıma dahi almak istemediğim o oluşuma hiçbir koşul içinde destek olmam mümkün değildir. Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İYİ Parti'li gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum."

Ne olmuştu?

Söz konusu açılış sırasında Arslan'ın yanına gelen bir kişi, "Oyumuz Kürdistan'a" demişti. Bunun üzerine Arslan, "Yani oyunuz bize." diyerek CHP ve PKK'nın siyasi ayağı HDP arasındaki ittifakı gözler önüne sermişti.

CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:30
  1. Balıkesir
  2. CHP
  3. Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan
  4. Kürdistan

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin26 dk önce
    Böyle şerefsiz bir savunma olamaz..Kürsüde tanımadığınız bir kişinin ne işi var.sürekli bir taksiye sürekli bir aldatmaca
  • Murat Murat 39 dk önce
    Bu şahıs dansöz gibi , utanmak yok ki
  • NurNur49 dk önce
    Biz artık chpnin bu ülkenin düşmanı olduğuna inananıyoruz.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 49 dk önce
    Provakasyon canım tabi, nerdeyse utanmasa o ses bana ait değil montaj diyecek!!! Bizim duyduğumuz bu, ya bir de duymadıklarımız?

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