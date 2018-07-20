Kurdaki artış ‘cep’ yakıyor
Yılbaşından itibaren dövizde yüzde 25’in üzerinde artış olduğunu belirten teknoloji ürünleri ithalatçıları, satış fiyatlarını artırdı. Zam gören ürünlerin başında ise cep telefonları geliyor.20 Temmuz 2018 Cuma 11:12
Teknoloji dünyasında son dönemdeki en büyük zam Apple’dan geldi. Ortalama fiyat artışı yüzde 25’i bulurken, en pahalı model 256 GB depolama alanına sahip iPhone X oldu. Cihaz, Türkiye›de satışa çıktığı 24 Kasım 2017 tarihinde 6 bin 899 TL fiyat etiketine sahipti, bugün Apple’ın Türkiye web sitesindeki satış fiyatı ise 7 bin 499 TL oldu. Firmanın en uygun fiyatlı güncel iPhone modeli olan iPhone 8’in 64 GB’lık modeli ise 4 bin 149 TL olan tanıtım fiyatı yüzde 25 civarında artarak 5 bin 199 TL’ye çıktı.
Samsung’un son dönemde tanıttığı Galaxy Note 8, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde de fiyatlar tanıtımdan bu yana artış gösterdiği görülüyor. Buna göre tanıtıldığında en düşük fiyata sahip olan model 4 bin 499 TL ile 64 GB depolama alanına sahip Galaxy Note 8 idi. Bu telefonun fiyatı şu anda 5 bin 499 TL. 128 GB’lık Galaxy S9+’ın fiyatı da son dönemde 5 bin 699 TL’ye çıkmış durumda.
Tablet, bilgisayar, tv gibi diğer teknoloji ürünlerinin fiyatları da kurdaki artıştan nasibini aldı.
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