Kurdaki artış ‘cep’ yakıyor

Teknoloji dünyasında son dönemdeki en büyük zam Apple’dan geldi. Ortalama fiyat artışı yüzde 25’i bulurken, en pahalı model 256 GB depolama alanına sahip iPhone X oldu. Cihaz, Türkiye›de satışa çıktığı 24 Kasım 2017 tarihinde 6 bin 899 TL fiyat etiketine sahipti, bugün Apple’ın Türkiye web sitesindeki satış fiyatı ise 7 bin 499 TL oldu. Firmanın en uygun fiyatlı güncel iPhone modeli olan iPhone 8’in 64 GB’lık modeli ise 4 bin 149 TL olan tanıtım fiyatı yüzde 25 civarında artarak 5 bin 199 TL’ye çıktı.

Samsung’un son dönemde tanıttığı Galaxy Note 8, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde de fiyatlar tanıtımdan bu yana artış gösterdiği görülüyor. Buna göre tanıtıldığında en düşük fiyata sahip olan model 4 bin 499 TL ile 64 GB depolama alanına sahip Galaxy Note 8 idi. Bu telefonun fiyatı şu anda 5 bin 499 TL. 128 GB’lık Galaxy S9+’ın fiyatı da son dönemde 5 bin 699 TL’ye çıkmış durumda.

Tablet, bilgisayar, tv gibi diğer teknoloji ürünlerinin fiyatları da kurdaki artıştan nasibini aldı.