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Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yücesan, "Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak" dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:45
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, "İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olacağını öngörüyoruz. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor" dedi.

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Fiyatlar beklenen rakamlar

"Hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyeleri inmesi mümkün olacaktır.

Hayvan varlığı yeterli

Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon dolaylarında da küçükbaş hayvan kesiliyor. Halihazırda Türkiye'nin yeterli stoku var, mevcut hayvan varlığı fazlasıyla yeterli."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:45
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Karaman
  4. Kurban Bayramı
  5. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
  6. ETBİR

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