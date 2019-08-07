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Kurbanlıklara ilgi yüzleri güldürdü

Antalya'da bayrama sayılı günler kala kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satılması besicileri sevindirdi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
Kurbanlıklara ilgi yüzleri güldürdü

ANTALYA (AA) - Antalya'da ülkenin çeşitli illerinden getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanlar yoğun ilgi gördü.

Kepez ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaşanan hareketlilik, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla arttı. Küçükbaşlar kilogramlarına göre 900 ila 1800, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin ila 16 bin lira arasında alıcı buluyor.

Çadırlara asılan "bitti" yazılarının dikkati çektiği pazarda, satıcılar hayvanlarının çabuk satılmasının, alıcılar ise uygun fiyatlarla kurbanlık almanın sevincini yaşıyor.

Kalan kurbanlıkların başında ise alıcı ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Van'dan gelen üretici Mehmet Sümme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gün önce geldiği Antalya pazarında, getirdiği tüm kurbanlıkları sattığını söyledi.

Fiyatların bu sene çok uygun olduğunu belirten Sümme, "Kurbanlıklar azalınca 'ucuza alırım' diyenler Antalya pazarında hayvan bulamayacak. Fiyatlar geçen seneden daha uygun. Biz de elimizden çıksın diye pahalı ucuz demedik, verdik gittik. Kim geldiyse yok demedim. Hayırlısı olsun." dedi.

Kars'tan kurbanlık getiren satıcı Bilal Aladağ da bu yıl satışların çok iyi geçtiğini kaydetti.

Elinde az sayıda kurbanlık kaldığını ifade eden Aladağ, "Fiyatlar çok uygun. Pazarda kurbanlık da çok kalmadı. Her çadırda 4-5 hayvan kaldı. Piyasa şartlarına göre satışlardan memnunuz." diye konuştu.

Van'dan gelen Mahmut Bilici ise getirdiği bütün hayvanları sattığını ve Antalya'dan mutlu ayrılacağını vurguladı.

Alıcı Osman Özkan da sıkı bir pazarlık sonrası kurbanlığını aldığını belirterek, "Fiyatlar çok uygundu. Her keseye göre hayvan vardı." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
  1. hayvan satışı
  2. Kurban Bayramı
  3. Kurbanlık

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