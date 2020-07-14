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Ekonomi

Kurbanlıklar İstanbul’a geldi mi? Kurbanlar pazarlara indi mi?

Kurban satışları başladı mı? Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban alacak vatandaşlar kurbanlıkların pazarlara gelip gelmediğini merak ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurbanlıkların pazarlara ne zaman geleceğini ve kurban satışların ne zaman başlayacağını ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:49:00 - 2020-07-14 13:50:16
Kurbanlıklar İstanbul’a geldi mi? Kurbanlar pazarlara indi mi?

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, 22 Haziran itibarıyla hayvan sevk kontrol noktalarındaki denetimleri yoğunlaştırdıklarını ve bu çalışmayı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi. Pandemi nedeniyle hayvan pazarlarında gerekli önlemlerin alındığını bildiren Karaca, "İstanbul'a kurbanlık hayvan girişi 16 Temmuz itibarıyla başlayacak. Yetiştiricilerimizden o tarihten önce gelmemelerini rica ediyoruz. Bu noktada mağduriyet yaşamamaları çok önemli" dedi. Ahmet Yavuz Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden vatandaşların satın aldıkları kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile çeşitli bilgilerini sorgulayabileceklerini söyledi.

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