Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara yedi kişiye kadar ortak olabilirler. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 198). Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin, yedide birden az olmaması gerekir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 376).

Kurbanlık olarak alınan hayvan sonradan satılabilir mi?

Kurbanlık olarak alınan bir hayvan sonradan satılır mı? Öncelikle bu hayvanı fakir mi aldı zengin mi aldı diye bir tespit yapmak gerekir. Eğer bu hayvanı fakir olan bir kimse almışsa fakir olan bir kimseye kurban kesmek vacip olmadığı halde kurban niyetiyle bir hayvanı aldıysa sanki adakta bulunmuş gibi kabul edilir. Bu nedenle fakir olan bir kimse almış olduğu kurbanını daha sonra satamayacak veya değiştiremeyecektir. Bizatihi onu kesmesi gerekecektir. Ancak kurban kesme neyetiyle kurban alan bu kişi zenginse eğer o kişi kurban alırken, niyetinde kurban kesmek olduğu halde sözüyle bunu teyit etmediyse bu durumda bu kurban o kişi için tayin etmemiştir. Zengin olan bir kimsenin niyetiyle beraber o hayvanı kurban niyetiyle satın alması kurban olarak tayin etmeyecektir. Bu nedenle sözlü olarak o hayvanı kendine gerekli kılmadıysa sadece niyetinde kurban kesmek varsa bu kişi hayvanı satabilir de daha düşük bir değerdeki hayvanla da değiştirebilir. Niye çünkü kendisine onu kesme hususunda tayini gerekli kılmamıştır. Ama hayvanı alırken ben bu hayvan iyi bir hayvan bu bunu Allah için keseceğim şeklinde sözlü olarak dile getirmişse ve bu şekilde bir hayvanı almışsa artık zenginde olsa bu kişi için bu kurban tayin etmiş olacaktır. Bu hayvanın her ne kadar zengin olan kişi tayin etse de satılabileceğini fakat kural şu satacak olduğunda değeri daha düşük olan bir hayvanla değiştirilemez.