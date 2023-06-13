Kurbanlık hayvanlar İstanbul'da...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Hayvanlar denetim noktalarında sıkı kontrolden geçiriliyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Hayvanlar denetim noktalarında sıkı kontrolden geçiriliyor.
Kurbanlık hayvanlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a getirilmeye başlandı.
Türkiye'nin en çok hayvan satılan şehri İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlar, denetim noktalarında durdurularak, hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.
Gece saat 00.00'dan itibaren kurbanlıkların şehre girmelerine izin verildi.
Şehrin birçok noktasında oluşturulan kurban pazarlarına götürülecek hayvanlar, kamyonlarla şehre giriş yapıyor.
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13 Haziran itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.
Denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.
Kurban Bayramı'nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanacak.
(İLKHA)