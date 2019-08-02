Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet Kurbanlık kesilecek hayvanların yaşı kaç olmalı?

Hangi hayvanlarda kurban kesilir? Kurbanlık hayvanlar Peygamberimiz tarafından tespit edilmiş küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere. Küçükbaşlarda koyun, keçi, büyükbaşlardan sığır cinsi ve deve. Koyun ve keçide 1 yaşını doldurmuş olmak. Sığırda ise iki yaşını bitirmesi gerekmektedir. Develerde ise beş yaştır. Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet.

Fıkıh kitaplarımızda denir ki: Kurban kesmek üzere alınan bir hayvanın, ta onu kesinceye kadar sütünden, yününden ve benzeri şeylerinden yararlanmak mekruhtur. Çünkü insan onu kurban niyetiyle alınca sanki onu her şeyiyle Allah (kurbet) için ayırıp belirlemiş, yani tayin etmiş olur. Binaenaleyh, yünün kırkması adeta ibadet için belirlediği hayvanın bir parçacığını bu niyetten çıkarmış ve onu dünya için kullanmış olur. Sütünü de bazıları böyle saymışlar ve az olup, memeye su serpmekle hayvana zarar vermeden kurutulabilecekse kurutulur. Bu mümkün değilse sağılıp, sadaka olarak verilir, böylece Allah (kurbet) için aldığı kurbanlığın her parçası Allah için kullanılmış olur, demişlerdir. Kendisi içecek olursa bedelini sadaka eder. Bu Hanefi fıkıhçılarının çoğunluğunun görüşüdür.

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