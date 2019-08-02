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Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet Kurbanlık kesilecek hayvanların yaşı kaç olmalı?

Hangi hayvanlarda kurban kesilir? Kurbanlık hayvanlar Peygamberimiz tarafından tespit edilmiş küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere. Küçükbaşlarda koyun, keçi, büyükbaşlardan sığır cinsi ve deve. Koyun ve keçide 1 yaşını doldurmuş olmak. Sığırda ise iki yaşını bitirmesi gerekmektedir. Develerde ise beş yaştır. Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:06
Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet Kurbanlık kesilecek hayvanların yaşı kaç olmalı?

Hangi hayvanlarda kurban kesilir? Kurbanlık hayvanlar Peygamberimiz tarafından tespit edilmiş küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere. Küçükbaşlarda koyun, keçi, büyükbaşlardan sığır cinsi ve deve. Koyun ve keçide 1 yaşını doldurmuş olmak. Sığırda ise iki yaşını bitirmesi gerekmektedir. Develerde ise beş yaştır. Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet.

Fıkıh kitaplarımızda denir ki: Kurban kesmek üzere alınan bir hayvanın, ta onu kesinceye kadar sütünden, yününden ve benzeri şeylerinden yararlanmak mekruhtur. Çünkü insan onu kurban niyetiyle alınca sanki onu her şeyiyle Allah (kurbet) için ayırıp belirlemiş, yani tayin etmiş olur. Binaenaleyh, yünün kırkması adeta ibadet için belirlediği hayvanın bir parçacığını bu niyetten çıkarmış ve onu dünya için kullanmış olur. Sütünü de bazıları böyle saymışlar ve az olup, memeye su serpmekle hayvana zarar vermeden kurutulabilecekse kurutulur. Bu mümkün değilse sağılıp, sadaka olarak verilir, böylece Allah (kurbet) için aldığı kurbanlığın her parçası Allah için kullanılmış olur, demişlerdir. Kendisi içecek olursa bedelini sadaka eder. Bu Hanefi fıkıhçılarının çoğunluğunun görüşüdür.

Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?

Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne zaman buzluğa koyulur?

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:06
  1. Kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet
  2. Kurbanlık kesilecek hayvanların yaşı kaç olmalı?
  3. gebe hayvan eti yenir mi
  4. kurbanin gebe olmasi
  5. lohusa hayvanın eti yenir mi
  6. rüyada kurbanın hamile olması
  7. kısır inek kurbanlık olur mu
  8. hangi hayvan kurbanlık olmaz diyanet
  9. buzağı kesmek caiz mi
  10. inekten kurbanlık olur mu
  11. kurbanlık hayvanlar
  12. lohusa hayvan kesilir mi
  13. sütünden ve yününden yararlanılan bir hayvan
  14. kurbanlık hayvanın özellikleri
  15. kurbanlık hayvanlar nelerdir
  16. kurbanda keçi kesilir mi

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