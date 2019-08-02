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Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir? Kişiler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesilen bir hayvanın hangi organları yenmez? Kurbanı kadınlar kesebilir mi? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi? Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır? Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? En çok sorulan soruların başında gelmekte.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:34
Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar pazarlarda müşterilerini bekliyor. Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir? Kişiler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesilen bir hayvanın hangi organları yenmez? Kurbanı kadınlar kesebilir mi? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi? Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır? Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? En çok sorulan soruların başında gelmekte.

Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir.  (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12) Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma’u’l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133).

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:34
  1. Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?
  2. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?
  3. Kişiler kurban kesmekle yükümlüdür?
  4. Kurban kesilen bir hayvanın hangi organları yenmez?
  5. Kurbanı kadınlar kesebilir mi?
  6. Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?
  7. Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi?
  8. Kuyruksuz veya kuyruğu kesik koyunlar kurban edilebilir mi?
  9. Kurbanlık olarak satın alınan hayvana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?
  10. Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

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