Kurbanlık fiyatlarında manipülasyon başladı! 2 katı fiyat verdiler

Son dönemde özellikle konut, gıda ve otomobil fiyatlarında yaşanan fırsatçılık Kurban bayramının yaklaşması ile kurbanlık fiyatlarına da sıçradı.

Bayramın yaklaşması ile 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilirken, açıklanan bazı rakamlar piyasa yukarı mı çekilmeye çalışılıyor sorunu akıllara getirdi.

Piyasanın iki katı fiyat

Bu yıl 450-600 kiloluk ortalama bir büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 30-40 bin TL bandında olması beklenirken, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, 2022 büyükbaş kurbanlık fiyatlarının bu yıl 60 bin ila 70 bin banında satılacağını açıklayarak piyasanın iki katı fiyat verdi.

Açıklanan 70 bin TL'lik rakamın ancak 900 KG-1 ton arası kurbanlıklarda olması beklenirken, Civil'in bu rakamı ortalama fiyatmış gibi açıklaması tepkilere neden oldu.

Büyükbaş kurbanlık en fazla 40 bin TL olur

Oysa ki Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan 2022 yılı kurbanlık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış olması rağmen canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatının en fazla 40 bin TL'yi bulacağını açıkladı. Doğan "Geçen yıl Samsun'da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL'den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL'yi buluyor" dedi.

Kaynak: Haber7