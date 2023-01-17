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Dünya Kurbanlarını boğarak öldüren katilin ibretlik sonu!
Dünya

Kurbanlarını boğarak öldüren katilin ibretlik sonu!

Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldüren ve idam cezasına çarptırılan 49 yaşındaki kadın mahkum, yemek yerken boğularak öldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 19:11:00 -
Kurbanlarını boğarak öldüren katilin ibretlik sonu!

Japonya'da 2 kişiyi boğarak öldürme suçundan idam cezasına çarptırılan 49 yaşındaki bir kadın mahkumun yemek yerken boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Japonya Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miyuki Ueta isimli mahkumun geçtiğimiz cumartesi günü hücresinde yemek yediği sırada boğulduğu ve yetkililerin tüm müdahalesine rağmen bilincini kaybettiği kaydedildi. Hiroshima'da bulunan hapishaneden acil servise nakledilen Ueta'nın, yaklaşık 3 saat sonra öldüğü doğrulandı. Ueta'nın 10 Ocak'ta bir kez daha boğulma tehlikesi geçirdiği ancak kurtarıldığı öğrenildi.

İdama mahkum edilmişti

Ueta, 2009 yılında o dönem 47 yaşında olan kamyon şoförü Kazumi Yabe'yi ilaçla uyuttuktan sonra denizde boğarak öldürmüş, aynı yılın Ekim ayında ise elektronik mağazası sahibi 57 yaşındaki Hideki Maruyama'yı ilaçla uyuttuktan sonra suda boğarak ölümüne neden olmuştu. Kurbanlarına borçlu olduğu kamuoyuna yansıyan Ueta, idam cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Ueta'nın cezası 2017 yılında kesinleşmişti.

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