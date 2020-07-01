Türkiye Diyanet Vakfı'nın programla ilgili basın bülteni şu şekilde;

Hz. İbrahim’in sadakati, Hz. İsmail’in teslimiyetinin tezahürü olan ve yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzatmaktayız.

Bu vesileyle her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslüman’ın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyoruz.

Bu yıl da “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştireceğimiz 2020 Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

Bu kapsamda ülkemizdeki mültecilerin yanı sıra Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş’te Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirilecek.

Vekaletle Kurban Kesim Programı, Türkiye'de il ve ilçe müftülükleri, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılıyor.

Kesilen kurbanlar yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzak Doğudan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle

Hayırseverlerimizin vekâlet verdikleri kurbanlar, dini usullere uygun şekilde kesilerek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bunun için organizasyonda Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıf personeli, uluslararası öğrencilerimiz ile TDV gönüllüleri yer alıyor.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtım gerçekleştireceğimiz ülke sayısı ve ülkelere götüreceğimiz gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışı müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz, koordinatörlüklerimiz ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel partnerlerimizin destekleriyle güvenli bir şekilde milletimizin kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Vekaletle kurban alanında öncü

Türkiye Diyanet Vakfı, 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ediyor.

Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilerek; hayırsever milletimizin emanetleri yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453.560 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiştir.

Geçen yıl vekâleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri olmak üzere Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelerde Vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmuştur. Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 77 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 TL, yurt dışı 825 TL olarak belirledik.

Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler.