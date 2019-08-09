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Kurban ve paket turlar için vatandaş uyarıldı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Çağlar, kurban alımında ve tatilde paket turlarla ile geziye çıkacak vatandaşları uyardı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:03
Kurban ve paket turlar için vatandaş uyarıldı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Çağlar, kurban alımında ve tatilde paket turlarla ile geziye çıkacak vatandaşları uyardı.


Kurban alacak olan tüketicilerin kurbanlıkların kulak küpe numarasının bulunması ve bu küpelerin gerçekliğinden emin olmaları gerektiğini vurgulayan Çağlar, "Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın TÜRKVET sisteminden kurbanlıkların kulak küpe numaralarını sorgulamak mümkündür. Alınacak kurbanlıklarda hastalık gibi kusurun bulunması halinde ayıplı mal hükmüne tabi olup tüketicinin seçimlilik hakları gündeme gelecektir" dedi.


Bayramda paket tur sözleşmesi yapan tüketicilerin tatile çıkmadan önce tatil firmasını ya da seyahat acentesini mutlaka araştırmasını isteyen TÜKODER Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Çağlar, "Firmanın veya seyahat acentesinin TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) kaydının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Zorunlu paket tur sigortası yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Tatilde araç kiralama sözleşmesi yaparak seyahat edeceklerin dikkat etmesi gereken bir kaç husus söz konusudur. Tüketiciler kiralanan aracın araç kiralama firmasına ait olduğundan aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası olduğundan ve kaskosunun olduğundan emin olmalıdırlar. Araç kiralama sözleşmesi imzalanırken şayet senet alınıyorsa bu senedi teminat senedi olarak düzenlenmesine ve düzenlenen araç kiralama sözleşmesine de bu hususun eklettirilmesinde fayda var" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:03
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