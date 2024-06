Kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık uyarısı! İstanbul'da heyecanına kapılan yandı... Böyle duyurdular

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme yaptı. Sahte para, dolandırıcılık, tırnakçılık ve yankesicilikle ilgili uyarılarda bulunan ekipler, bilgi broşürü de dağıttı. Polis ekipleri Kurban Bayramı boyunca olumsuz durumların yaşanmaması için kurban pazarlarında görev yapacak.

"ÖNLEYİCİ GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"

İstanbul'daki her kurban pazarına gitmeye çalıştıklarını dile getiren Komiser Cihan Ateş, "Özellikle kurban satış dönemlerinde İstanbul'da kurulan her pazar alanında olmaya çalışıyoruz. Olmamızın nedeni de bizim aslında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak önleyici görevimizi yapıyoruz. Buraya gelerek vatandaşlarımıza sahte parayı anlatıyoruz, tırnakçılık konusunu anlatıyoruz, tantana konusunu anlatıyoruz ki herhangi bir suç oluşmasın. Genelde de İstanbul'daki her kurban pazarına gitmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımıza bu konuyu aktarmaya çalışıyoruz ve olumlu dönüşler de alıyoruz" dedi.

"SON GÜNE KADAR KURBAN PAZARLARINDA OLACAĞIZ"

Komiser Ateş, "Biz her yıl kurban pazarlarında olmaya çalışıyoruz ve genel verilerden öğrendiğimiz kadarıyla da herhangi bir sahte para tırnakçılık ve tantana gibi olumsuzluk duymadık. Duymamış olmamız bunun olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz de onun için tekrar tekrar kurban pazarlarına geliyoruz. Olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bayram boyunca da 1., 2., 3. günü, 9 günlük bir bayramımız var, 4. güne kadar kurban kesimleri oluyor. Son güne kadar kurban pazarlarında olacağız" diye konuştu.

"100 BİNLİK DESTEDE İLLA Kİ SAHTE PARA ÇIKIYOR"

Kurban satıcısı Ömer Yıldız ise, "İlla ki sahte para çıkıyor, bazıları evet kurban kesiyor ama illa ki 100 binlik bir destede sahte para çıkıyor. Daha önce de karşılaşmıştık biz çözemedik bankada çözdük işi. Parayı bankaya götürdüğümüz zaman banka personeli saydı, paramızın içinde bin lira, 2 bin lira sahte para çıktı. Ama bizi şimdi devlet, emniyet bilgilendirdi. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Ona göre tekrar sayacağız, hemen cebimize koymayacağız. Sıkı sıkı sayıp çözeceğiz bu işi." dedi.

