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Kurban satıcıları dertli: "Bakan çok, alan yok"

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı’da bu yıl geçen yıllara nazaran kurbanlık satışlarında durgunluk yaşanıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
Kurban satıcıları dertli: "Bakan çok, alan yok"

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ağrı’da bu yıl geçen yıllara nazaran kurbanlık satışlarında durgunluk yaşanıyor.


Her yıl Kurban Bayramı dönemlerinde ülkenin her bölgesine binlerce küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan gönderen Ağrılı besiciler, bu yıl geçen yıllara nazaran piyasalarda durgunluk yaşandığını ve yeteri kadar kurban satamadıklarını dile getiriyor.


Kurban Bayramına son üç gün kala Ağrı Hayvan Pazarında, diğer bölgelere gönderemedikleri hayvanlarını satmaya çalışan besiciler, şu anda satışlarda durgunluk yaşandığını ifade ederken, umutlarını son güne bıraktılar.


Çoğu vatandaşın bu dönemlerde Kurbanlık alımlarını son güne bıraktığını ifade eden besici Engin İlanko,“ Altı senedir kurbanlık satışı yapıyorum. Bu sene piyasalar kötü. Saman pahalı. Maliyetinin altından çıkamıyoruz. Bu yıl satışlarda çok sıkıntı yaşadık. Son üç gün kaldı ancak satışlar hala durgun. Bu sene diğer illere de hayvan gönderemedik. Kimse gelmedi almaya. Oraya götürende satamıyor.” dedi.


Bir diğer besici Mehmet Kösedağ’da yem fiyatlarının pahalı olmasına karşın, denetimlerin bu alanda yetersiz kaldığını ifade ederek, kurbanlık satışlarında durgunluk olduğunu belirterek “ Çok küçük yaşlardan beri babamla birlikte hayvan pazarlarında kurbanlık satışları yapıyorum. Besiciyim. 7 yaşımda başladım. Hala bu işi yapmaya devam ediyorum. Bu sene kurban satışlarımız normaldir. Piyasaya göre biz eti şu an 32 liraya satıyoruz. Mezbahaneye, kasaplara, marketlere bu fiyatlardan satıyoruz. Kurbanlarımız da bu fiyat üzerinden satılıyor. Bu sene batıya hayvan göndermedim. Çünkü maliyeti bu yıl biraz pahalı. Masraf kurtarmıyor. Bir torba yem 100 lira olmuş. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Et Balık Kurumuna bir aydır mal vermişim. Hala parasını alamadım. Ben şu an buraya getirdiğim hayvanlarımı 13 ay boyunca beside tuttum. Et balık kurumu zam yapmış. Verdiğimiz malın karşılığını alamıyoruz. Yem hem pahalı hem de kaliteli değil. Aldığımız yemlerin içerisinde kül çıkıyor. Haddinden fazla mozaik tozu var. Yemi analiz eden yok. Yemlerin düzenli olarak analiz ettirilmesini istiyoruz. Bu yüzden hayvanlarımızı besleyemiyoruz. Bunu yanında hayvanlarımı bir haftadır pazara getiriyorum. Ama alan çıkmadı.” şeklinde konuştu.


Kurbanlık satışlarının geride kalan günlerde iyi durumda olduğunu ancak bayrama sayılı günler kala tekrar durgunluk yaşandığını söyleyen besici Dinçer Altındağ ise satışların geçen yıl daha iyi olduğunu belirtti. Altındağ 12 yıldır besicilik yaptığını kaydederek “Bu yıl piyasa normaldir. Geçen yıla göre bu yıl fiyatlar düştü. Bu yıl Batıya yine hayvan gönderdik. Ama geçen yıl daha iyiydi. Orada da satışlar iyi değil. Bu yıl zarar ediyoruz. Bana 14 bin liraya mal olan hayvana bu yıl alıcı 11 bin veriyor. Bundan beş altı gün iyiydi. Ancak birkaç gündür yine durgun. Millet son günü bekliyor. Son günde ya biraz düşük ya biraz pahalı satarız. Bu sene pek memnun değiliz. Geçen sene iyiydi.” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:33
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