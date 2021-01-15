Kurban Pehlivan kimdir? Kurban Pehlivan öldürüldü mü?

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Kurban Pehlivan olduğunu bildirdi. Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11 Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.