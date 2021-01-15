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Gündem Kurban Pehlivan kimdir? Kurban Pehlivan öldürüldü mü?
Gündem

Kurban Pehlivan kimdir? Kurban Pehlivan öldürüldü mü?

Son dakika haberi: Yurt içinde ve yurtdışında terör örgütü PKK’ya ağır darbeler vurulmaya devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan haini bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda turuncu kategoride aranan Kurban Pehlivan’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:29:00 - 2021-01-15 09:29:19
Kurban Pehlivan kimdir? Kurban Pehlivan öldürüldü mü?

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Kurban Pehlivan olduğunu bildirdi. Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11 Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

 

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