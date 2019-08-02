Kurban pazarından kurban aldım bayrama kadar kurban öldü ne yapmalıyım

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bugün (2 Ağustos Cuma) Zilhicce ayının ikisi. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. günü. Kurban kesecek vatandaşlar kurban satış yerlerinde kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise kurban çadırlarında sıkı pazarlıklar sonrası kurbanlıklarını aldı. Kurbanlıklarını alanlar bayrama kadar kurban çadırlarında bırakmakta. Peki kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?

Satım işlemi tamamlandıktan sonra, malın teslim alınma imkânı verilmesine rağmen müşteri o anda teslim almayıp satıcının yanında kalmasını isterse söz konusu malı gerçekte kabzetmiş ve ardından satıcıya emanet bırakmış sayılır. Bu kural gereğince satın alınıp da korunmak veya beslenmek üzere kurban bayramına kadar satıcının yanında bırakılan kurbanlık hayvan onun yanında emanet hükmündedir. Emanet malın telef olması hâlinde, emaneti elinde tutanda kasıt, kusur veya ihmal bulunmadığı sürece sorumlu olmaz. Dolayısıyla, satıcı emanet malı, korunması gerektiği şekilde korur da buna rağmen mal telef olursa onu tazmin etmesi gerekmez; mal müşterinin malı olarak telef olur (Merğînânî, el-Hidâye, VI, 211). Bu durumda, kurbanlık hayvanın daha önce ücreti ödenmemişse, alıcının ödemesi gerekir. Ölen hayvanı satın alan kişi zenginse, yenisini alıp kesmek zorundadır. Yoksulsa yeniden hayvan alıp kesmesi gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Mehmed Zihni, Ni‘met-i İslam, s. 880).

Satıcıya emanet edilen kurbanlıklar ölürse ne olur?

Kurbanlıkları elinde emanet olarak bulunduran satıcı bayrama kadar kurbanın ölmesi durumunda ne yapmalı? Kurbanlık hayvanı elinde emanet olarak bulunduran kimse, onu gerektiği şekilde korumaz veya ihmalkâr davranır ve bu yüzden hayvan telef olursa hayvanın değerini tazmin etmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160). Bu durumda da hayvan sahibi zenginse yenisini alıp keser. Yoksulsa kesmesine gerek yoktur.