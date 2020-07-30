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Aktüel

Kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

Adana’da kurban pazarında iki aile arasında çıkan satırlı, bıçaklı yer kavgasında 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:00:00 -
Kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kurbanlık satmak için satış noktasına gelen Demir ve Oruç ailesi aynı yerde kurban satmak isteyince aralarında tartışma çıktı.

Kısa sürede tartışma bıçaklı, satırlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Feyzi Oruç ve 3 oğlu, Mehmet ve kardeşi Talip Demir’i yaralayıp kaçtı. Yaralılar Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı baba ve 3 oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olaydan geriye ise yaralıların kıyafet ve ayakkabılarıyla, kurulmak istenen hayvan pazarı malzemeleri kaldı.

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