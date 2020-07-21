Kurban pazarında "tokalaşmatik" dönemi

BİLECİK (AA) - Bilecik'teki kurban pazarlarına, Kovid-19 önlemleri kapsamında ''tokalaşmatik'' yerleştirildi.

Vatandaşların sağlığını ve sosyal mesafeyi koruma amacıyla planlanan tokalaşmatiğin yanı sıra pazarlarda sürekli denetim olacağı bildirildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı ile kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirtti.

Bilecik Belediyesi olarak salgın nedeniyle kurban satış alanında da gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Başkan Şahin, ''Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 ayrı noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçlar yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik.'' dedi.

- Tokalaşmatik makinesi ilgi gördü

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların pazarlık yapmaları amacıyla sosyal mesafeli pazarlık istasyonu kurulduğunu aktaran Başkan Şahin, ''Salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla 'tokalaşmatik' noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim. Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum.'' ifadelerini kullandı.