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Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kayseri’de besici Orhan Kaya, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yaptığı adamın fark etmeden parmaklarını kırdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kayseri’de besici Orhan Kaya, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yaptığı adamın fark etmeden parmaklarını kırdı. Pazarlıktan sonra parmaklarının kırıldığının fark eden yaşlı adam, barışmak için bin 500 TL daha indirim istedi.


Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında pazarlıklar kızıştı. Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç kurban kesim yerinde de ilginç bir olay yaşandı. Kurbanını almak üzere pazara gelen Mustafa Ceviz, bir tosun beğendi. Besici Orhan Kaya ile tosun için pazarlık eden Ceviz’in pazarlık sırasında parmakları çok sıkıldığı için kırıldı. Pazarlığın ardından soluğu hastanede alan Ceviz, parmaklarının kırıldığını öğrenince, beğendiği kurbandan bin 500 TL daha indirim istedi.


Yaşanan olayı anlatan besicilik Orhan Kaya, “Akşamüzeri bir hacı amcamız geldi. Hayvanın sağına soluna, dişine falan baktırdı ve beğendi. Hayvanın fiyatına 14 bin 500 TL istedik. Hacı baba 12 bin 500 TL verdi. Bizde 13 bin TL civarı pazarlık biter diye bekliyorduk. 12 bin 500 TL verdi. 45 dakika süren bir pazarlık sonucunda aracılar da araya girdi. 12 bin 750 TL’yi kabul etmedi. 45 dakika sonra hayırlaştık. Çetin geçen bir pazarlık sonucunda hacı babanın parmakları kırılmış. 1 saat sonra bu olayı öğrendik. Geçmiş olsun demek için yanına gittik ve helallik istedik. O da bizden bin 500 TL kadar fiyat indirimi istedi. Bizde kabul ettik. Kendisinden özür diliyoruz. Pazarlık sonucunda hacı baba dediği fiyata hayvanı aldı ama parmakları kırılmasaydı daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.



Yapılan pazarlık kamerada


Öte yandan, yaşlı adamın parmaklarının kırılmasıyla sonuçlanan pazarlığın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracılarla birlikte yapılan pazarlıkta, parmakları kırılan Mustafa Ceviz’in “Ben elimi kurtardım, başka da para vermem” dediği görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:27
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