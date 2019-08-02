Kurban Bayramı için kurbanlıklar şehirlerde oluşturulan kurban pazarlarda yerini aldı. Müslümanlar için Zilhicce ayı aynı zamanda hac ibadetinin yapıldığı bir aydır. 2019 Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü idrak edilmeye başlanacak. Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında satışa sunulmakta. Diyanet kurbanlık bağış fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 890 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı. Kızılay kurbanlık fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurtdışı olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı 725 TL olarak açıklandı. Peki kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

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