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İSLAM

Kurban kesmek için ne kadar mala sahip olmak gerekir? Nisap miktarı ne kadar?

Kurban ibadetini yerine getirmek için vatandaşlar kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 31 Temmuz’da idrak etmeye başlayacağımız Kurban Bayram dini bayramlarımızdan ikincisidir. Kurban kesmek için hali vakti yerinde olmak yani nisap miktarına sahip olmak gerekmektedir. Peki kurban kesmek için ne kadar mala sahip olmak gerekir? Nisap miktarı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:59:00 - 2020-06-26 10:59:28
Kurban kesmek için ne kadar mala sahip olmak gerekir? Nisap miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki kimler kurban keser? Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı, gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

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