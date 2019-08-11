Kurban kesen vatandaşı arı soktu
Kayseri’de arıya alerjisi olan bir vatandaşı, kurban keserken arı soktu.11 Ağustos 2019 Pazar 16:01
Kayseri’de arıya alerjisi olan bir vatandaşı, kurban keserken arı soktu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Hacılar ilçesinde meydana geldi. Arıya alerjisi olan Mustafa D.(32), Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yaptığı sırada avucunu arı sokması sonucu bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarıtarafından Kayseri Devlet Hastanesine durumu ağır şekilde getirilen Mustafa D.’ye ilk müdahale hastanede yapıldı.
Bilinci kapalı halde ve durumu kritik olan Mustafa D., ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneyesevk edilerek, yoğun bakımdatedavi altına alındı.
YORUM YAZ