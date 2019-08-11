Kurban kesen vatandaşı arı soktu Kayseri’de arıya alerjisi olan bir vatandaşı, kurban keserken arı soktu.

Kayseri’de arıya alerjisi olan bir vatandaşı, kurban keserken arı soktu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hacılar ilçesinde meydana geldi. Arıya alerjisi olan Mustafa D.(32), Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yaptığı sırada avucunu arı sokması sonucu bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarıtarafından Kayseri Devlet Hastanesine durumu ağır şekilde getirilen Mustafa D.’ye ilk müdahale hastanede yapıldı.

Bilinci kapalı halde ve durumu kritik olan Mustafa D., ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneyesevk edilerek, yoğun bakımdatedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.