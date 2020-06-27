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Yaşam

Kurban için biriktirdiği parayı kaybeden Rahme nineye polisler kurbanlık aldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurban parasını kaybeden Rahme Avlar'a polisler kayıtsız kalamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:29:00 -
Kurban için biriktirdiği parayı kaybeden Rahme nineye polisler kurbanlık aldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurban için biriktirdiği parayı kaybeden Rahme Avlar'a (80), polisler aralarında para toplayarak, kurbanlık hediye etti.

İlçe merkezinde yolda yürüdüğü sırada kurbanlık almak için biriktirdiği bin 500 lirasını düşürdüğünü fark eden Avlar, durumu polise bildirdi.

Rahme ninenin durumuna kayıtsız kalmayan Reyhanlı Emniyet Müdürü Hayri Şahin'in öncülüğünde polis ekipleri arasında kurbanlık parası topladı.

Toplanan parayla alınan kurbanlık, Adabucak Mahallesi'nde yaşayan Avlar'a polis ekipleri tarafından verildi.

Avlar, kendisine destek olan polislere teşekkür etti.

 

 

 

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