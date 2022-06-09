Kurban fiyatları büyükbaş en küçük hisse fiyatı ne kadar 2022?
Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde milyonlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, büyükbaş kurbanlıklar ne kadar? İl il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2022
Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde bütçelerini hazırlamak isteyenler ‘Kurbanlıklar ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kurbanlıklar ne kadar?
Kurban fiyatları büyükbaş en küçük hisse fiyatı ne kadar 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılına ait yurt içi ve yurtdışı hisse bedelini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kurbanlık fiyatları illere ve kurbanlıkların kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında satılması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ise 70 bine kadar çıkması bekleniyor.
İllere göre kurbanlık fiyatları:
İstanbul
Küçükbaş: 3.000-4.500 TL
Büyükbaş: 35.000-55.000 TL
Ankara
Küçükbaş: 2.500-4000 TL
Büyükbaş: 30.000-50.000 TL
İzmir
Küçükbaş: 2.500-4.500 TL
Büyükbaş: 33.000-55.000 TL
Konya
Küçükbaş: 2.500-3.500 TL
Büyükbaş: 30.000-50.000 TL
Bursa
Küçükbaş: 2.500-4.500 TL
Büyükbaş: 32.000-55.000 TL