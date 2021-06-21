2021 yılında kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde, kurbanlık kesecek olanlar fiyat araştırmasına başladı. 2021 yılı kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Kurban fiyatları belli oldu mu?

Kurban bayramı öncesinde kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Henüz büyükşehirlerde kurban pazarları kurulmadı. Fiyatlarda bu sebeple şimdilik besicilerin yaptığı açıklamalara göre yaklaşık olarak ifade ediliyor. 2020 yılında büyükbaş hayvanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. 2020'de canlı kilogram fiyatı ise büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta ise 20-35 lira arasında değişiyordu. 2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 lira, yurt dışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 4169000 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir” dedi.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.