Kurban eti diş ağrısı yapar mı? Et yedikten sonra kürdan ile dişleri temizlemek dişlere zarar verir mi?

Kurban eti diş ağrısı yapmaması için ne yapılır? Şüphesiz ki ağız ve diş sağlığı, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda daha büyük bir önem kazanıyor. Çünkü özellikle çürük veya ağızda boşluk gibi problemleri olan hastalar için Kurban Bayramı, tam anlamıyla bir kaosa dönüşebiliyor. Bayramda yenilen etler ve tatlı gıdalar, ağızda oluşan boşluklara girerken, ciddi ağrıların yaşanmasına yol sebebiyet veriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, yemek artıklarını dişlerden çıkarmak için kürdan kullanmanın dişlere ve diş etlerine zarar verebileceği konusunda uyardı.

Kürdan dişlere zarar verir mi?

Diş aralarında kalan yemek parçalarını temizlemek için doğru olan fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Dt. Kökdemir, kürdanın diş arası temizleyici olarak kabul edilmediğini ve bu nedenle diş temizliği için tavsiye edilmediğini açıkladı.

Dt.Kökdemir, “Kürdan kullanmak dişlerinizin arasına sıkışmış bir şeyi çıkarmak için ideal bir yol değildir. “Kürdanlar diş etlerini ittirerek kalıcı çekilmeye sebep olabilirler. “Bu durum diş eti hastalığına ve diğer diş problemlerine yol açabilir” dedi.

Dişlerinizin arasına sürekli özellikle aynı yere yiyecek sıkışması oluyorsa bunun sebebi o bölgede bir çürük başlangıcı veya diş sıkmaya bağlı dişler arası aralanma olabilir.

Diş fırçalamak diş ağrısını önlemek için yeterli midir?

Bayramda eş, dost, akraba ziyaretlerinde tüketilen ikramlıklar sonrası mutlaka dişlerin fırçalanması gerekiyor. Ayrıca bayramlarda diş temizliği için fırçalamaya ilaveten, ağız gargaraları ve diş ipi kullanılmalıdır. Fakat ev dışındaki ortamlarda gıda tüketiminin hemen ardından diş temizliği yapmak mümkün olmuyorsa, bol bol su içilmelidir.