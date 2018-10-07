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Kurban eti dağıtırken HDP'nin çağrısıyla şehit edilen Yasin Börü ile arkadaşları anıldı

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el-Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının kabirleri başındaki anma etkinliğinde konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, "Gayeleri kendilerine engel olarak gördükleri İslami camiaları ve müntesiplerini planlı ve programlı bir vahşetle ortadan kaldırmak, sindirmek, hafızalara bu vahşeti ve korkuyu hakim kılarak bölgede İslam'dan uzak köle bir Kürt gençliği oluşturmaktı" ifadelerini kullandı.

07 Ekim 2018 Pazar 20:18
Kurban eti dağıtırken HDP'nin çağrısıyla şehit edilen Yasin Börü ile arkadaşları anıldı

Şehitler Kervanı Platformu'nun düzenlediği etkinlikte, PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz ve Hüseyin Dakak, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, 6-7 Ekim olaylarının unutulmaması gereken acı bir olay olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın kurulduğu günden bu yana Kürtlere kan, gözyaşı ve zulümden başka bir şey sunmadığını belirten Çelik, "Onların yularını elinde tutanlar, onları maşa olarak kullananların gayeleri İslam'dan, sevgiden ve merhametten uzak, kendilerine kölelik yapacak bir Kürt gençliği oluşturmaktı." ifadelerini kullandı.

'Gayeleri islam'dan uzak bir Kürt gençliği oluşturmaktı'

Terör örgütünün olaylar sırasında cami ve Kur'an kurslarına saldırdığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Gayeleri kendilerine engel olarak gördükleri İslami camiaları ve müntesiplerini planlı ve programlı bir vahşetle ortadan kaldırmak, sindirmek, hafızalara bu vahşeti ve korkuyu hakim kılarak bölgede İslam'dan uzak köle bir Kürt gençliği oluşturmaktı. 6-7 Ekim olaylarına sebebiyet veren, şu mazlum gençlerimizi vahşi bir şekilde katleden PKK ve yandaşları ve onları sokağa çağıran azmettiricileri de kıyamet gününe kadar lanetle anılacak, rezil ve rüsva olacaklar."

Anma etkinliğine Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Hüseyin Dakak'ın aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:18
  1. Yasin Börü
  2. Hasan Gökguz
  3. Hüseyin Dakak

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