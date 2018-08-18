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Kurban çadırında korkunç manzara! Gözyaşlarını tutamadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan kurbanlık pazarındaki bir çadırda bulunan 14 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:55
Kurban çadırında korkunç manzara! Gözyaşlarını tutamadı

Çorlu'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarındaki çadırda bulunan 14 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Hayvanlarını gören Bülent Güreşir, gözyaşlarına hakim olamadı. Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı da Güreşir'i teselli ederek, acılarını paylaştıklarını ve zararı belediye olarak karşılayacaklarını söyledi.

14 KURBANLIK TELEF OLDU

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan mezbaha mevkiinde kurbanlık pazarı kurdu. Bülent Güreşir'e ait büyükbaş hayvanların bulunduğu çadırda sabah 05.00 sıralarında elektrik kaçağı meydana gelirken, hayvanların demir yemliğinde elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayvanların seslerini duyarak uyanan bakıcılar belediye yetkililerine haber verdi. Arıza ekipleri elektrikleri keserken, çadırda 30 hayvandan 14'ünün telef olduğu belirlendi. Hayvanlarının telef olduğunu gören Bülent Güreşir, gözyaşlarına hakim olamadı.

"KOCA BİR YIL BAKTIK..."

Diğer kurbanlık satıcıları tarafından sakinleştirilen Güreşir, "Gece yaşanan olay sonrası çadırda bulunan bakıcımız durumu haber verdi. Olay yerine geldiğimde çok kötü bir manzara ile karşılaştım. Allah düşmanıma böyle bir acı vermesin. Koca bir yıl bakıp beslediğimiz hayvanlarımı bu şekilde görmek çok acı" dedi.

ZARARI BELEDİYE KARŞILAYACAK

TREDAŞ ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili tutanak hazırlanırken, elektriğin çadırlara Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bağlandığı tespit edildi.

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı da Güreşir'i teselli ederek, acılarını paylaştıklarını ve zararı belediye olarak karşılayacaklarını söyledi. Elektrik akımına kapılarak telef olan hayvanlar çadırdan çıkarılarak belediye ekiplerince gömüldü.

 

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:55
  1. Tekirdağ
  2. Kurban Bayramı
  3. Çorlu
  4. Çorlu Belediyesi
  5. TREDAŞ

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