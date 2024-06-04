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İSLAM Kurban bir imtihan sürecidir
İSLAM

Kurban bir imtihan sürecidir

Yeniakit Publisher
2024-06-04 12:22:00 -
Kurban bir imtihan sürecidir

İbrahim-i bir sadakatin tecellisi olan Kurban Bayramı’nın gölgesi İslam dünyasının üzerine düştü. 2 milyarlık ümmet coğrafyası, kederlerin unutulduğu, sevinçlerin öne çıktığı, fakirlerin ve garibanların gözetildiği, Müslümanların Allah’a biraz daha yakınlaştığı vacip ibadetlerden olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevincini yaşıyor. Zengin ve fakir ayrımının ortadan kalktığı, imanlı gönüllerin büyük bir teslimiyet içerisinde Allah’a yöneldiği bu mübarek günde Müslümanlar ilahi rahmete mazhar olabilmek için çaba gösterecek. Kurban Bayramı’nda İsmaili bir teslimiyet ve şuurla ibadetimizi yerine getirmenin önemine değinen ilahiyatçılar, “Kurban bir imtihan sürecidir. Kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolüdür” dediler.

 SEBAHATTİN AYAN 

Müslümanlar Kurban’a erişmenin sevincini ve coşkusunu yaşıyor. Kurban Bayramı’nın büyük bir imtihan ve teslimiyet sembolü olduğuna değinen ilahiyatçılar, “Kurban, paylaşmanın edebine riayet ederek bölüşmenin adıdır. Allah’a teslimiyetin en kutlu zaman dilimidir” ifadelerini kullandılar.

GÜNÜMÜZDE KURBAN İBADETTEN DAHA ÇOK TİCARETE DÖNÜŞTÜ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Kurban İsmail ve İbrahim Aleyhisselam’ın imtihan süreciyle başlamış. Daha sonra imtihan sürecinin devamında Müslümanlara kurban ibadetinin gereksinimleri vacip noktasına gelmiştir. Kurbanda Şartlar nedir? Zengin olmak ve nisap miktarı kadar mala sahip olmak gerekiyor. Kurban kesimi kardeşliğin ve paylaşmanın da sembolüdür. Kurban kesen kişiler etlerini istedikleri gibi tasarruf edebilirler. En makbul olanı Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde taksim edip paylaşmaktır. İhtiyaç sahiplerine, kurslara, sağlık ve eğitim alanında topluma faydalı olan kurumlara verilebilir. Kurban ekonomik olarak deri ve sakatatlarıyla topluma da fayda sağlar. Günümüzde kurban ibadetten daha çok ticarete dönüştü. Sosyal medyada görüyoruz, takip ediyoruz ve bazı kuruluşlar kuruluş felsefesinin yönü ve kuruluş kökeni İslam inancına uygun olmayan işletmeler de kurban hissesi dağıtmaya çalışıyor. Kurban büyükbaş hayvanlarda 7 kişiye kadar bir kişiyle başlayıp yedi kişiye kadar, küçükbaş hayvanlarda tek başına kesilir. Bir kişi kesebilir. Bu noktada hisse dağıtanlar güvenli midir değil midir? Bu noktada Müslüman uyanık olmalı, araştırmalı. İşletmelerle değil ortak kendi minvalinde, bildiği yerlere güvenilir kuruluşlara bağış yapabilir. Bunun haricinde merdiven altı yerlere verip de Kurbanı zayi etmek caiz değildir. Kurbanın amacına uygun bir hal alınmalı. Müslümanlar arasında ve dünyadaki insanlık arasında paylaşıma öncelik verilmeli. Kurban dayanışma ve paylaşmayı öğretir, yardımlaşmayı öğretir. Yılda bir defa hem şükür amaçlı zenginin kendi malının bir kurban üzerinden hem paylaşımını hem Bayram havasını yaşatması. Bir de kendi aramızda paylaşma kültürünü, İslam kültürünü, yaygınlaşmasına inancımız gereği birbirimize sadakatli bir şekilde kendi aramızda olgunlaştırmasını sağlar kurban.” ifadelerini kullandı.
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