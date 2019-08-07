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Kurban bayramında sağlıklı beslenmenin yolları

Uzmanlar, kurban bayramında et ve tatlı tüketiminin arttığına dikkat çekti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
Kurban bayramında sağlıklı beslenmenin yolları

Uzmanlar, kurban bayramında et ve tatlı tüketiminin arttığına dikkat çekti.


Özel Hayat Hastanesi’nden Diyetisyen Ezgi Yaşar, yaklaşan kurban bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Yaşar, “Bayramlar ailenin bir araya geldiği, kalabalık sofraların kurulduğu ve akraba ziyaretlerinin sık yapıldığı günlerdir. Yaklaşan kurban bayramı ile de et ve tatlı tüketimi artmaktadır. Kurban bayramında kilo kontrolü sağlamak isteyenler, kronik hastalıkları olanlar, çocuk ve yaşlılar gıdatüketimleri konusunda daha dikkatli olmalıdır” dedi.


Kurban bayramında yeterli ve dengeli beslenme düzeni için güne mutlaka kahvaltıyla başlanması gerektiğine dikkat çeken Ezgi Yaşar, kahvaltının peynir ve yumurta gibi protein ihtivâ etmesine, yanında mutlaka posa kaynağı olan esmer ekmek, domates, salatalık vb. sebzelerin eklenmesi gerektiğine işaret etti. Yaşar, “Şayet kahvaltıya kesilmiş olan kurban etinden eklenecekse, kişinin ihtiyacına göre proteinalımını dengelemek adına peynir ve yumurta tüketimi azaltılmalıdır ya da tamamenkaldırılmalıdır” dedi.


“Asitli içecek yerine su tercih edin”


Akraba, eş, dost ziyaretlerinde yapılan ikramlarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında da açıklamalarda bulunan Yaşar, “Gün içerisinde yapılan akraba ziyaretlerinde ise sarma, börek ve şerbetli tatlılarla sık karşılaşacaktır. Sarma ve börek gibi karbonhidrat içeriği yüksek olan besinler yanına ayran/yoğurt gibi protein kaynağı ekleyerek porsiyon kontrolü ile bir öğle yemeğine dönüştürülebilir. Şerbetli tatlılar ise günde 1-2 adeti geçmeyecek şekilde sınırlandığında bayram süresince kilo kontrolü kolaylaşacaktır. Gün içerisinde şekerli ve asitli içecekler yerine su, şekersiz çay, kahve, sade veya maden suyu gibi içecekler tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.


Doğru kurban eti pişirme yöntemleri, teknikleri hakkında da bilgiler veren Ezgi Yaşar, sözlerini şöyle noktaladı:


“Et için doğru pişirme yöntemi olarak kömür ile et arasında en az 30 santim olacak şekilde mangal, haşlama yada ağır ateşte pişirme tercih edilebilir.Hem etin içerisinde bulunan demir gibi bazı vitaminlerin emiliminin artması hem de besin çeşitliliğinin sağlanması için etin yanına mutlaka sebze yemeği ya da salata eklenmelidir”.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
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