"Kurban Bayramı'nda Müslümanlar can versin" diyen Haytap'tan ilkokul öğrencilerine 'beyin yıkama' operasyonu

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Kendisini sivil toplum kuruluşu olarak tanıtan ancak mama satarken derneğin değil bir şirketlerin hesabını kullan Hayvan Hakları Federasyonu'nun (Haytap), skandal faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce Kurban Bayramı'nı hedef alan Haytap'ın, başıboş köpeklerin saldırdığı çocukları umursamadığı gibi, ilkokul çağındaki çocukların da adeta beynini yıkamak için harekete geçtiği belirlendi.

Kurban Bayramı'na aylar kala ilkokul öğrencilerine veganlık propagandası!

Kurucusunun Avukat Ahmet Kemal Şenpolat'ın olduğu Haytap, işbirliğine gittiği bir okulda yüzyıllarca sömürgeleştirilen Hindistan gibi uysal ülkelerde ortaya çıkan veganlığın propagandasına soyundu. Sözde hayvan derneği, gelişim çağındaki ilkokul öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunarak, okul yönetimleriyle birlikte "Etsiz Pazartesi" kampanyası düzenliyor.

Kurban Bayramı öncesi harekete geçen Haytap, manidar karşılanan 'veganlık propagandası'yla ilgili faaliyetini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Küresel karanlık odaklarının son yıllarda dayattığı veganlık, protein ve vitaminlere ihtiyacı olan ilkokul öğrencilerine 'masumane' bir şekilde anlatılıyor. İslam'a aykırı bir ideoloji olan veganlık, küçük çocuklara enjekte edilerek Türkiye'de toplum mühendisliği yapılıyor.

Haytap'tan ikiyüzlülük: Köpeklere et serbest

Diğer taraftan Haytap, köpeklere verilen etlerden hiç rahatsızlık duymuyor. Kendisiyle çelişen ve sadece hayvanların köpeklerden oluştuğunu zanneden Haytap, başıboş köpeklere verilen etlerin hangi hayvanlardan elde edildiğini umursamıyor.

Dernek maskesiyle mama ticareti!

Haytap'ın, daha önce Akit'in ifşa ettiği Pawguards Anonim Şirketi'ne benzer bir faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Haytap, kendi adı ve logosuyla açtığı e-ticaret sitesi Haytapshop'un tüm gelirlerinin derneğe aktarıldığını iddia ediyor. Ancak Haytapshop'taki IBAN numaralarının ait olduğu ticari işletmenin Haytap ile resmiyette bir ilişkisi bulunmuyor.

Haytap'a ait iktisadi işletme hesaplarının olması gereken e-ticaret mağazasında, Şentürk Verinerlik Hizmetleri Tic. Ltd Şti. ünvanlı bir şirket ismi yer alıyor.

Yapılan mama alışverişlerinin Haytap'a aktarıldığı iddia edilse de bunu kanıtlayan herhangi bir veri bulunmuyor.

Satış sözleşmesinde unvan gizleniyor

Mama ticareti yapan sözde dernek Haytap, e-ticaret sitesinde satış sözleşmesinde yer alan satıcı unvanını ise gizliyor.

Her yıl Kurban Bayramı'nı hedef alıyorlar: Bu bayram da Müslümanlar 'can versin'

Öte yandan Haytap, her yıl Müslümanların kutsal günü olan Kurban Bayramı'nı hedef alıyor.

Haytap Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, yaptığını bir açıklamada dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. 2010 yılında yaptığı bir açıklamada Şenpolat, "Bu bayram da can almayın, can verin" ifadesiyle adeta Müslümanlara yönelik dikkat çeken bir imada bulunmuştu.

Sözde hayvanların hakkını koruduğunu iddia eden Haytap ve başkanı Şenpolat'ın, bir yandan başıboş köpeklere kuzu ve tavuk etleri bulunan mamalarla besleme yaparken, diğer yandan Müslüman milletin dini değerlerine savaş açması manidar karşılanıyor.

Devlet ne zaman harekete geçecek?

Haklarında çok sayıda iddia bulunan ve usulsüz bir şekilde kazanç sağladığı görülen sözde hayvan derneklerine yönelik, devletin ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu oldu.