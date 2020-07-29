Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı? Resmi açıklama yapıldı mı?

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber hayatımızda pek çok alanda farklılıklar oldu. Bu farklılıklardan bir tanesi de elbette bayramlar. Her zaman büyüklerimizin söylediği ‘ahh nerede o eski bayramlar’ cümlesini bu yıl herkes söyleyecek. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye başlandı. 31 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı, 4 gün sürecek. Peki Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, , "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." şeklinde konuştu. Kurban Bayramı günü elbette kurban kesimleri olacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şu şekilde devam etti; “Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok."