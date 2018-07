Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte cevabı...

İslam coğrafyası Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını merak ediyor. Her yıl kutlanan Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Öte yandan çalışan vatandaşlara tatil yapma fırsatı doğacak. Peki , Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban bayramı geçtiğimiz yıl 31 Ağustos - 1 Eylül arasında kutlanmıştı. Bu yıl ise aşağıda ki gibi uygulanacak.



2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

ANKARA'DA KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

Ankara'da kurbanlık satışları başladıKüçükbaş kurbanlıklar 500 ile bin 400 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında kurban satışları başladı.Geçtiğimiz ay yeni yerinde faaliyete giren Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından satışa getirilen kurbanlıklarla dolmaya başladı.

Hayvan üreticileri pazardaki yerlerinde müşteri beklemeye başlarken, erken kurban almanın avantajından faydalanmaya çalışan az sayıda vatandaş da pazarı dolaşıyor.Çok yoğunluğun olmadığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasındaki sıkı pazarlıklara rastlanılıyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 500 ile bin 400 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Zihni Yüce, AA muhabirine, bu yıl kurban fiyatlarının canlı kilogram olarak 19-22 lira arasında değiştiğini kaydetti.Şu an her ne kadar ilk etapta üreticiler umdukları satışları bulamadıklarını söyleseler de önümüzdeki günlerde satışların hızlanmasını beklediklerini aktaran Yüce, şöyle konuştu:"Bizim 2 bin 300 üyemiz bulunuyor. Bu üyelerimizin ellerinde 160 bine yakın hayvan bulunmaktadır. Diğer illerden gelecek kurbanlıklar ile küçükbaş hayvan sayılarıyla Ankara’da kurbanlık sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz.

Emekliye verilecek ikramiyeler de kurbanlık satış sayılarını artırabilir. Verilen ikramiyeler sayesinde insanlar tamamını alamasalar da büyükbaşa hisse bazında girecek veya küçükbaş kurbanlık alacaklar. Bu da arz ve talep sonucu fiyatların artmasına neden olacaktır."Kurbanlıklarını satmak için Kırıkkale’den gelen Fevzi Karakaya ise, 35 adet kurbanlık getirdiğini ve bunların 12’tanesini sattığını belirtti.Kurban satışlarının yeni başlaması nedeniyle satışların istedikleri kadar olmadığını dile getiren Karakaya, "Kurbanlık satışlarımız başladı. Şu anda fiyatlar normal, geçen yılla hemen hemen aynı. Böyle giderse kurbana kadar fiyatlar artmaz." diye konuştu.Kalecik ilçesinden gelen üretici Cevat Göktaş da, genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını savundu.