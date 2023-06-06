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Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Yaşam

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 20:29:00 -
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

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