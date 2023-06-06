Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.
Yeni Kabine ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.