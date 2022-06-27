Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tüm Türkiye'nin odaklandığı Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ara zam yapılması için talimat verdiğini ve en kısa sürede müjdeyi vereceklerini söyleyen Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin de uzatıldığını açıkladı.

"Bayram tatili 9 gün olacak"

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.