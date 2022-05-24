Bu yıl ramazan bayramı tatili 9 gün yapılmadı. Şimdi ise gözler kurban bayramına çevrildi ve ‘Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?’ sorusunun cevabı aranmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirilir mi?

Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

2022 yılı kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi ve 12 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Vatandaşlar ise 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe, 15 Temmuz Cuma, 16 Temmuz Cumartesi ve 17 Temmuz Pazar gününün tatile eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Önceki yıllarda bazı bayramlarda tatiller 9 gün olarak açıklanmıştı. Kurban bayramı öncesinde ise tatilin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı ile birleştirilmesi yönünde bir temenni var. Konu hakkında ise bir resmi açıklama bulunmuyor. Bayram tarihi yaklaştıkça gerçekleşecek kabine toplantısının ardından bayram tatili süresinin açıklanması bekleniyor. Bayram tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.