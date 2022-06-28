Kurban bayramı tatili hangi gün başlayacak? 15 Temmuz tatil mi?
Bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı tatilinin hangi gün başlayacağı merak konusu. Peki, bu sene bayram tatili kaç gün? Bayramdan sonra ne zaman iş başı yapılacak?
Kurban bayramına kısa zaman kala pek çok kişi “Kurban bayramı tatili kaç gün?” sorusunun cevabını araştırıyor. Kabine toplantısında bayram tatili süresi açıklandı. Peki, bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban bayramı tatili hangi gün başlayacak? 15 Temmuz tatil mi?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak” dedi.
Kurban bayarım arifesi:8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı